Siringhe, prezzo unico per l'acquisto Lorenzin: risparmi Sanità del 12-15%

"In linea di massima ci attendiamo con questo sistema tra il 15 e il 20% di risparmi, ma non è solo questione di risparmio, il sistema ci aiuterà anche a migliorare l'analisi del processo d'acquisto", ha spiegato il ministro.



Da 35mila a 33 centrali - Addio quindi alle 35mila "centrali di acquisto" nella Pubblica amministrazione, che verranno ridotte a sole 33. Il sistema, che nel 2016 entra in fase operativa, è stato presentato al convegno "Acquisti trasparenti: la P.a. semplifica e spende meglio" al ministero dell'Economia. Il sistema prevede una centrale nazionale di acquisto, la Consip, 21 centrali regionali, 2 province e 9 città metropolitane. Per il 2016 saranno affrontate 19 categorie merceologiche di cui 14 riguardanti la sanità, dagli stent alle siringhe. Con l'introduzione delle nuove metodologie ci saranno per 12,6 miliardi di euro nella spesa sanitaria e per 3 miliardi in quella comune.



Zaia: "Storica battaglia del Veneto" - "La pluriennale battaglia del Veneto per i costi standard in sanità sta smuovendo il pluriennale monolite degli sprechi. E' presto per dire se è vinta. Di sicuro chi ironizzava sul Veneto e sulle sue barricate ora deve ricredersi. Non mi aspetto dei mea culpa, va bene così, va bene che tutta la sanità paghi la stessa cifra per gli stessi acquisti. Oggi non è così, ed è una delle cause principali di certi dissesti e relativi sprechi in giro per l'Italia che, siringhe a parte, costano 30 miliardi l'anno". Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta le dichiarazioni rilasciate dalla Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana.