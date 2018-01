Siracusa, prof rimprovera alunno: i genitori gli spaccano una costola

Avrebbe alzato la voce verso quell'alunno irrequieto durante la sua ora di educazione fisica. Un rimprovero, come ne avvengono quotidianamente tra i banchi di scuola. Ma lo studente, che ha 12 anni, ha deciso di avvertire subito i suoi genitori per fargliela pagare.



I genitori, papà operaio e mamma casalinga, sono arrivati nel cortile dell'Istituto Vittorini ad Avola e hanno cominciato a picchiare con calci e pugni l'insegnante di 60 anni. Il docente è stato ricoverato in ospedale. La prognosi è di 10 giorni per la frattura di una costola. Solo l'intervento di altri docenti ha evitato peggiori conseguenze.