Siracusa, 20enne uccisa a coltellate e gettata in un pozzo: il fidanzato confessa

Una 20enne, Laura Petrolito, madre di due figli, è stata uccisa a pugnalate sulle colline sopra Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Il fidanzato, Paolo Cugno, ha confessato il delitto: avrebbe ucciso per gelosia. Dopo l'omicidio, il corpo della giovane, è stato gettato in un pozzo artesiano. La scomparsa della donna era stata denunciata sabato sera dal padre, che non riusciva a mettersi in contatto né con la figlia né con il compagno di lei.