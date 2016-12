Sinodo, è giallo sulla lettera contro il Papa

I fautori del messaggio di protesta contro Francesco sarebbero gli appartenenti all'area rigorista del Sinodo, preoccupati delle nuove procedure di svolgimento dell'assemblea, che porterebbero, a loro avviso, a esiti predeterminati, e contrari a qualsiasi apertura, come la comunione ai divorziati risposati, che minerebbe la dottrina della Chiesa.



Ferma, dunque, l'opposizione ai colleghi progressisti, pronti, invece, a tutta una serie di novità, giudicate dagli altri, però, pericolose.



Il contenuto della lettera che rivela questo clima, così come è stato pubblicato da "L'Espresso", viene smentito dall'autore della stessa, George Pell, prefetto della segreteria dell'economia e arcivescovo di Sydney. Pell ammette di aver consegnato un suo scritto al Papa, a inizio Sinodo, "ma una lettera privata deve rimanere tale e il testo è diverso da quello uscito", ha precisato.



Nell'elenco dei 13 presunti firmatari - tutti padri sinodali e tutti appartenenti alla corrente conservatrice - di questa sorta di petizione che contesterebbe il metodo Bergoglio proposto nell'"Instrumentum Laboris" era stato inserito anche il cardinale Peter Erdo, arcivescovo di Budapest, presidente Ccee e relatore generale al Sinodo sulla famiglia, il quale ha diffuso un nota in cui si legge: "Si smentisce che il cardinale Erdo abbia mai visto né tantomeno firmato una tale lettera". Immediate anche le smentite di Angelo Scola, arcivescovo di Milano, André Vingt-Trois, arcivescovo di Parigi, e del cardinale genovese Mauro Piacenza.



E i dubbi intorno all'esistenza del documento, che pare in origine essere stato scritto in inglese, restano.