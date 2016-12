Sindrome da attentato: segnala un arabo simile al terrorista di Parigi

La ragazza viaggiava con un'amica e stava tornando ad Asti, la città in cui vive. Quando davanti a lei si sono seduti i due arabi, la studentessa ha controllato sullo smartphone la foto di Salah diffusa in rete e si è convinta che uno dei due fosse il terrorista ricercato.



D'accordo con l'amica, appena è scesa ad Asti la ragazza ha chiamato il 113 specificando che l'uomo aveva uno zaino ed era insieme a un altro straniero. Allora i poliziotti della Digos e della Polfer sono subito saliti sul convoglio e hanno intercettato i due arabi a Ronco Scrivia.



Gli stranieri, di cui uno somigliava effettivamente in modo vago al ricercato, sono stati fermati quando il convoglio è arrivato a Genova Brignole e trasferiti in questura per un controllo. In realtà si trattava di due marocchini che sono stati rilasciati. Per uno è però scattata una segnalazione alle autorità perché non in regola con i documenti.