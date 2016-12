Silvio Berlusconi ricoverato a New York per la riabilitazione: tutto ok, a breve il rientro in Italia

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal Presbiterian Medical Center della Columbia University di New York, dove era ricoverato in riabilitazione dal 30 settembre per un malore sofferto in fase di atterraggio nella metropoli. Lo hanno annunciato i suoi legali, Federico Cecconi e Franco Coppi. Il certificato di ricovero è stato inserito nella richiesta di "legittimo impedimento" per motivi di salute, rivolto al giudice nell'ambito del procedimento "Ruby ter".