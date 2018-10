Sigilli alla casa del fidanzato di Gessica, scomparsa a Favara ad agosto

Svolta nelle indagini sul caso di Gessica Lettuca, scomparsa nel comune agrigentino di Favara. La 27enne è sparita lo scorso 12 agosto e da allora non si sono più avute sue notizie. Gli uomini del Ris hanno posto sotto sequestro l’abitazione del compagno di Gessica, Filippo Russotto ,e hanno perquisito i terreni di proprietà dell’uomo situati a Naro. Mattino Cinque è tornato sul posto per raccontare le fasi delle ricerche, che si stanno concentrando nelle aree rurali a ridosso del fiume Naro, dove gli inquirenti ipotizzano che possa trovarsi il corpo della ragazza. Gli inquirenti hanno anche supposto che la ragazza fosse in un giro di prostituzione in cui sarebbe coinvolto l’ex datore di lavoro di Gessica, Gaspare Michele Volpe. Sembra che l'uomo fosse al centro di un business basato su droga e prestazioni sessuali a pagamento.