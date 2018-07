Siena, si finge 13enne per adescare minori su Instagram: denunciato

Avrebbe finto di essere un 13enne su Instagram per adescare le adolescenti, chiedendo poi loro di inviargli foto intime dietro la minaccia di andare a prenderle a scuola e far loro del male se non lo avessero fatto. E' quanto scoperto dal commissariato di Chiusi-Chianciano Terme (Siena), che ha poi denunciato un 48enne residente nel Milanese. Fondamentale per le indagini è stata la collaborazione dei genitori delle vittime.