Sicurezza stradale, in calo gli incidenti Nel 2014 scesi del 6% rispetto al 2013

14:18 - Gli incidenti stradali nel 2014 sono stati 73.688, con un calo del 6% rispetto all'anno precedente. In diminuzione anche i morti (-3,6%) e i feriti (-6%). Questi i dati forniti da polizia e carabinieri. Inoltre, le 4.254.070 pattuglie di vigilanza stradale hanno accertato 1.849.219 infrazioni al codice della strada. Ritirate 60.830 patenti e 61.641 carte di circolazione: 2.047.081 i punti complessivamente decurtati.

Nel bilancio sulla sicurezza stradale nel 2014 sono state rilevate ancora, grazie all'utilizzo sistematico del "Tutor", 426.960 violazioni dei limiti di velocità, con un aumento di quasi l'1% rispetto al 2013. In aumento anche i controlli sulle strade statali con il sistema Vergilius.



I conducenti controllati con etilometri, alcool test e drug test sono stati lo scorso anno 1.569.003, di cui 26.471 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 1.890 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Nelle notti dei fine settimana polizia stradale ed arma dei carabinieri hanno sequestrato nel 2014 815 veicoli per guida in stato di ebbrezza alcolica e per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.



Sono stati anche potenziati i servizi di controllo nel settore del trasporto professionale con 4.170 servizi effettuati da 31.636 operatori di polizia che hanno controllato 69.484 veicoli pesanti di cui 12.717 (pari al 18,3%) stranieri, con l'accertamento di 44.881 infrazioni, per 463 patenti e 1.101 carte di circolazione ritirate.



Infine nel 2014 ai normali controlli sono stati affiancati dispositivi specifici secondo il modello delle "Operazioni ad Alto Impatto", su materie particolarmente avvertite nella sensibilità collettiva. Le "operazioni" realizzate - complessivamente 25 - hanno riguardato controlli di legalità nel settore dell'autotrasporto (principalmente di persone, di animali vivi e di trasporti eccezionali), controlli della copertura assicurativa e degli pneumatici dei veicoli nonché controlli dell'attività di autodemolizione.



"Una buona notizia in materia di sicurezza stradale. Ringraziamo le forze dell'ordine per il prezioso lavoro che svolgono. Naturalmente non dobbiamo abbassare la guardia, considerato che il calo degli incidenti registrato in questi ultimi anni è anche collegato alla crisi e ai minori viaggi degli italiani. In questo periodo di difficoltà le famiglie hanno ridotto i chilometri percorsi allo stretto indispensabile e si è assistito ad un crollo della percorrenza media annuale", ha commentato Massimiliano Dona, segretario generale dell'Unione nazionale consumatori.



L'associazione ricorda che nel 2013 i residenti in Italia hanno effettuato 63 milioni e 154mila viaggi con pernottamento, contro i 78 milioni e 703mila dell'anno precedente, con un calo del 19,8%. A crollare non solo i viaggi per le vacanze ma anche gli spostamenti e i pernottamenti per motivi di lavoro (rispettivamente -43% e -47,5%).