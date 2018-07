Sicurezza stradale, Autostrade: sui tutor decide la Polstrada

"In relazione alle indiscrezioni pubblicate sul sito di Asaps sulla prossima attivazione di nuovi sistemi di rilevazione della velocità media sulla rete, Autostrade per l'Italia precisa che ogni valutazione e decisione puntuale circa le tratte, i tempi e le modalità di attivazione è di competenza della Polizia Stradale". Lo afferma la società autostradale in riferimento alla notizia del ripristino del sistema dal 25 luglio.

"Le informazioni già diffuse in questa fase - si legge in una nota - quindi, non hanno alcun fondamento".



"Ci auguriamo che il ritorno a pieno regime sulla rete di Autostrade per l'Italia del sistema 'Tutor/SICVe-PM' contribuisca a mantenere livelli di incidenti sempre più bassi", ha commentato l'Asaps.