Sicurezza: off-limits spazio aereo sopra Roma l'1 maggio, no allarme

Lo spazio aereo di Roma resterà chiuso il primo maggio, ma non per specifici allarmi legati al terrorismo. Lo precisano fonti della sicurezza, spiegando che si tratta di una misura che può essere adottata nel caso di grandi assembramenti di persone. Quel giorno nella Capitale sono previsti l'Angelus del Papa e il tradizionale Concertone, appuntamenti di grande richiamo. Sarà dunque vietato per alcune ore a tutti i velivoli sorvolare la città.