Voto di scambio nelle elezioni del 2012, cinque arresti in Sicilia

Disposti gli arresti domiciliari - Per i 5 indagati sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore aggiunto Vittorio Teresi e nasce da un'indagine di mafia. In cambio dei voti gli indagati avrebbero promesso posti di lavoro e denaro nelle elezioni comunali e regionali del 2012.



Chi sono i politici agli arresti domiciliari - Tra i cinque destinatari delle misure cautelari anche due consiglieri dell'Assemblea regionale siciliana tuttora in carica e un ex deputato regionale. Si tratta di Nino Dina, dell'Udc, presidente della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale, Roberto Clemente, eletto nelle liste del Pid, e dell' ex deputato, già indagato per intestazione fittizia di beni, Franco Mineo, oltre a Giuseppe Bevilacqua, del Pid, aspirante consigliere comunale, mai eletto.



Un finanziere è accusato di corruzione - Tra gli indagati c'è anche un finanziere accusato di corruzione, mentre i politici rispondono di voto di scambio.



Sequestrati documenti in Commissione Bilancio - Nell'operazione della guardia di finanza, durante le perquisizioni in Commissione Bilancio, dove si trova la stanza di Dina e di Clemente, sono state sequestrate carte e documenti.