Via ai lavori di ristrutturazione, chiusura temporanea dell'hotspot di Lampedusa

Un "progressivo e veloce svuotamento" e la "chiusura temporanea" dell'hotspot di Lampedusa per consentire i lavori di ristrutturazione: è quanto è stato deciso nel corso di un incontro al Viminale dopo il recente incendio doloso che ha reso inagibile un padiglione. Nel summit erano presenti il capo Dipartimento per l'immigrazione, il direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e il sindaco di Lampedusa.

Nel corso del colloquio è stata analizzata la situazione del Centro di Lampedusa, anche alla luce del recente incendio doloso che ha reso inagibile una ulteriore sezione alloggiativa, già compromessa da analoghi precedenti episodi. A conclusione dell'incontro, si è convenuto di procedere al progressivo e veloce svuotamento della struttura con chiusura temporanea della stessa, per consentire l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, a partire da quelli già programmati, riguardanti la recinzione, i locali mensa e la videosorveglianza. In caso di emergenza saranno assicurate le esclusive operazioni di primissimo soccorso ed identificazione, in vista della conseguente distribuzione territoriale dei migranti.