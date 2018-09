Viminale: "184 migranti sbarcati a Lampedusa, Malta scarica il problema sull'Italia"

Nella giornata di giovedì il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva denunciato la presenza di "almeno 7 barchini veloci in acque maltesi". "Queste navi non sono in difficoltà - aveva detto il vicepremier -. Questo è evidentemente traffico di essere umani". Salvini aveva quindi chiesto l'intervento delle autorità maltesi spiegando che avrebbe fatto "tutto il possibile" per evitare lo sbarco dei migranti in Italia.



Salvini: "Presto soluzione con Tunisia" - Durante il vertice a Vienna, il ministro Salvini ha incontrato il suo omologo tunisino per affrontare il problema sbarchi: è stata fissata per martedì una riunione a Roma e il titolare del Viminale sarà presente. "Stiamo lavorando per soluzioni veloci, efficaci e innovative per stroncare il traffico di esseri umani", ha spiegato Salvini.