Vigilante trovato morto accanto all'auto, giallo nel Palermitano

Un vigilante 47enne, sposato e padre di tre figli, è stato trovato morto in nottata a Carini, nel Palermitano, ucciso da un colpo d'arma da fuoco alla tempia: la sua pistola d'ordinanza non era stretta in pugno ma a circa due metri dal cadavere. L'uomo era stato mandato sul posto dalla centrale per un allarme, ma dalle 2 non ha più risposto e dopo un paio d'ore è stato trovato il corpo. Non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di un omicidio.