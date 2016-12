Verso Lampedusa, morti 18 migranti per ipotermia e disidratazione

23:09 - Morti per disidratazione e ipotermia. Questa la terribile sorte toccata a diciassette migranti che erano a bordo di un gommone in navigazione dalla Libia verso l'Italia. I cadaveri sono stati individuati dagli equipaggi di alcuni mezzi di soccorso che hanno raggiunto il gommone ad oltre cento miglia a sud di Lampedusa. Una diciottesima giovane è morta all'ospedale di Agrigento dopo essere giunta in grave ipotermia.

In seguito ad un allarme di un barcone in difficoltà, si sono subito mobilitati la Marina Militare e la Guardia Costiera che hanno inviato in zona alcune unità già in navigazione. Sono stati anche dirottati un rimorchiatore e un mercantile.



Raggiunto il gommone, che era in normali condizioni di galleggiabilità, è cominciata l'assistenza ai migranti. A bordo del natante sono stati individuati i 17 cadaveri, mentre le altre persone sono state trasferite sui mezzi di soccorso.



Tra i cadaveri anche quello di una bambina - C'è anche il corpo di una bambina di 6 o 7 anni fra le salme, due delle quali donne. La Prefettura di Agrigento si è già attivata per trovare i posti disponibili per accogliere le bare nei cimiteri della provincia. Durante la notte, le salme rimarranno nelle celle frigorifere di un magazzino dell'area portuale.



Ue: morti duro monito a fare di più - "Le morti dei migranti al largo della costa di Lampedusa è un duro monito che molto ancora deve essere fatto. Dobbiamo dare risposte credibili in uno spirito di maggiore solidarietà e responsabilità". Così il commissario Ue all'Immigrazione e Affari interni, Dimitris Avramopoulos, al termine del consiglio Ue.