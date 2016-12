Ventenne uccisa, convalidato fermo

Resta in carcere Luca Priolo, il giovane che ha confessato di aver ucciso l'ex fidanzata ventenne Giordana Di Stefano a Nicolosi (Catania). Il gip di Milano Paolo Guidi ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per omicidio. Il giudice ha contestato l'aggravante dovuta al fatto che il delitto è stato commesso durante un procedimento per stalking e si è dichiarato incompetente per territorio. Gli atti verranno trasmessi a Catania.