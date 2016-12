Vasto incendio nel Ragusano

Venti ettari di bosco sono andati distrutti nel Ragusano, in contrada Monte, sulla S.S. 115 Ragusa-Modica per un incendio di vaste proporzioni. In azione due squadre dei vigili del fuoco, le fiamme hanno messo a rischio anche alcune aziende agricole della zona. Per tale motivo si è reso necessario l'intervento di due elicotteri della Forestale. I vigili del fuoco non escludono l'origine dolosa dell'incendio.