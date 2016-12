Vaccini, Crocetta: "No a psicosi"

21:14 - Il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, dopo una riunione con l'assessore alla Salute, Lucia Borsellino, invita alla calma sul caso del blocco di due lotti del vaccino Fluad. "Bisogna evitare la psicosi determinata dalla paura di vaccinarsi, questo sì che potrebbe essere davvero pericoloso e produrre morti - ha detto -. Molti pazienti sono stati vaccinati con quegli stessi lotti bloccati in via cautelativa e non hanno avuto problemi".