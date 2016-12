Uccise sorella dell'ex fidanzata: ergastolo per 26enne palermitano

Carcere a vita per Samuele Caruso, il 26enne che il 19 ottobre 2012 a Palermo uccise a coltellate Carmela Petrucci, sorella 17enne della sua ex fidanzata. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso dei legali del ragazzo. L'omicidio avvenne nel portone di casa delle ragazze dopo che queste rientrarono da scuola. L'obiettivo era la ex fidanzata, Lucia, che riportò numerose ferite. Ad avere la peggio fu Carmela, colpita mortalmente.