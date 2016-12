Uccisa Palermo,confermato ergastolo

La corte d'assise d'appello di Palermo ha confermato la condanna all'ergastolo per Samuele Caruso, omicida reo confesso di Carmela Petrucci, la studentessa di 17 anni assassinata il 19 ottobre 2012. La ragazza e la sorella Lucia, ex fidanzata dell'assassino, vennero aggredite a coltellate da Caruso nell'androne dello stabile in cui viveva, in via Uditore, a Palermo. Lucia restò gravemente ferita, mentre per Carmela non ci fu niente da fare.