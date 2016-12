08:02 - Ha confessato il killer di Veronica Valenti, la 30enne di Belpasso uccisa con numerose coltellate nella zona della stazione centrale di Catania. Il corpo è stato trovato all'interno di un'auto in via Tezzano. Ad ucciderla un senegalese di 27 anni, che aveva avuto una relazione con la vittima. L'uomo, in fuga per alcune ore, è stato arrestato e ha ammesso il delitto durante l'interrogatorio.