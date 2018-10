Tunisino sospettato di terrorismo rientra in Italia su barca:espulso

Un 37enne tunisino, detenuto per reati comuni, era stato espulso perché considerato "pericoloso per la sicurezza dello Stato". L'uomo era stato sottoposto ad un monitoraggio di primo livello per aver manifestato "chiari indicatori di radicalizzazione religiosa". Scarcerato, era stato espulso nel febbraio 2018. L'8 ottobre è stato intercettato dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo su una piccola imbarcazione con cui tentava di tornare in Italia.