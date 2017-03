Truffa, indagato il vescovo Mazara del Vallo per la costruzione di una nuova chiesa

Nuova tegola per il vescovo di Mazara del Vallo (Trapani), Domenico Mogavero, già indagato per appropriazione indebita per presunti ammanchi di diversi milioni sui conti diocesani. Il prelato, infatti, è accusato di truffa e abuso d'ufficio per i lavori di una nuova chiesa. Per la sua realizzazione sono stati chiesti e ottenuti tre milioni di euro dalla Cei e dalla Regione Sicilia. Mancano però 500mila euro. Ora la procura vuole fare chiarezza.