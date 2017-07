"Abbiamo trovato una videocamera sulle pendici dell'Etna, aiutateci a rintracciare i proprietari". E' l'appello lanciato sul web da due sposi novelli che, durante la loro luna di miele in Sicilia , si sono imbattuti in una GoPro smarrita da chissà chi. "Abbiamo provato a chiedere ai turisti presenti sul posto ma nessuno ha reclamato l'oggetto", ha aggiunto la coppia, che ha pubblicato in Rete le ultime immagini salvate . Parte dunque ufficialmente la caccia mondiale ai proprietari del dispositivo.

"Tutto quello che sapevamo è che non volevamo appropriarci di un qualcosa che non ci apparteneva - hanno scritto i neosposi nell'appello pubblicato su Bored Panda -. Chi ha perso la videocamera non ha perso solo un dispositivo, ma anche fotografie e ricordi preziosi. Siamo stati talmente bene in Sicilia, non possiamo pensare che qualcuno abbia trascorso momenti brutti in questo posto meraviglioso. Aiutateci dunque a ritrovare i proprietari".



"Sognavamo da sempre di trascorrere la luna di miele in Sicilia - ha proseguito la coppia - e fin dal primo istante ci siamo innamorati di questa terra, della sua lingua della sua gente, del suo cibo e dei suoi paesaggi". Durante la loro escursione sul vulcano, i due si sono imbattuti anche in un cellulare, il cui proprietario è stato però subito rintracciato.