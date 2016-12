Tredicenne palermitano in gita scolastica a Caltagirone cade da una scalinata: è grave

Uno studente palermitano di 13 anni è in coma farmacologico dopo essere caduto dalla scalinata di santa Maria del Monte, meta turistica di Caltagirone, dove era in gita con la scuola. Nella caduta il ragazzino ha battuto violentemente la testa riportando un'emorragia cerebrale ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Villa Sofia di Palermo. Sull'accaduto, per individuare eventuali responsabilità, sta indagando la polizia.