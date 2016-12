Travolto da un treno, muore ragazzo nel Palermitano

I primi rilevamenti mostrerebbero come il ragazzo non si sia accorto dell'arrivo del convoglio che lo ha ucciso: il 16enne, infatti, sarebbe stato investito alle spalle e non avrebbe sentito i ripetuti avvisi acustici del macchinista. Alcuni testimoni, infatti, spiegano come il ragazzo stesse ascoltando la musica con le cuffie. La Polfer, tuttavia, non esclude l'ipotesi del suicidio.



Solo pochi mesi fa, doppia tragedia sulle linee ferroviare di Milano e Caserta in circostanze simili. Nel primo caso, la studentessa e modella Lisa Digrisolo è stata investita e uccisa il 21 aprile 2016 dal Frecciarossa Torino-Napoli alla stazione Certosa: anche lei, come il 16enne palermitano, ascoltava musica indossando le cuffiette.



Stessa sorte per la 36enne Siham Laarachi, originaria di Casablanca, vittima di uno scontro con un convoglio nei pressi di Santa Maria Capua Vetere. Il 15 agosto 2016 la donna, mentre attraversava i binari, non si era accorta dell'arrivo del treno poiché ascoltava una canzone con gli auricolari: scansato per un soffio un primo convoglio, è stata travolta da un secondo che arrivava in direzione opposta.