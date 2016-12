Tratta migranti, resta in carcere l'eritreo estradato in Italia

Resta in carcere il cittadino eritreo arrestato in Sudan ed estradato in Italia il 7 giugno. Mered Yehdego Medhane, 35enne ritenuto tra i capi di una delle organizzazioni che gestiscono la tratta di migranti tra l'Africa e le coste siciliane, continua a dichiararsi innocente. Ma secondo il gip, che ha respinto la richiesta di scarcerazione, nei suoi confronti sussistono "plurimi elementi indiziari".