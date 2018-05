Trapani: pensionato barricato in casa spara a CC, poi si suicida

Si è conclusa tragicamente la notte di follia di un anziano pensionato, Girolamo Salerno, 74 anni, che martedì sera si è barricato in casa dopo avere litigato con la moglie e ha cominciato a sparare all'impazzata dalla finestra della sua villa in contrada Marmora, a Castellammare del Golfo. L'uomo, dopo una estenuante trattativa con le forze dell'ordine, si è ucciso con un colpo di fucile in faccia intorno alle 3 di notte.