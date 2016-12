Trapani, furti e rapine per finanziare traffico droga: 6 arresti

Operazione della polizia all'alba a Trapani. In manette sono finiti sei pregiudicati ritenuti responsabili, a vario titolo, e in concorso, di furto aggravato, detenzione, porto e alterazione di armi da fuoco, spari in luogo pubblico. La banda, secondo quanto è emerso dalle indagini, progettava rapine e furti per autofinanziare il traffico e lo spaccio di droga nel Trapanese.