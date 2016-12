Trapani,auto contro casa: due morti

00:00 - Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto alla periferia di Santa Ninfa, in provincia di Trapani. I quattro viaggiavano su un'auto che per cause ancora in corso di accertamento è finita contro una casa. Per estrarre gli occupanti della vettura dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I due feriti, gravi, sono stati trasportati all'ospedale di Castelvetrano.