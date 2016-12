Trapani: 40enne trovato morto in camera B&B, un altro in coma

Mistero in un bed and breakfast di Trapani, dove un uomo di circa 40 anni è stato trovato morto in una camera. Un altro, in coma, è stato soccorso e portato in ospedale. Entrambi toscani, si trovavano insieme nella struttura siciliana. A scoprirli è stata una donna che lavora nel B&B che ha subito avvertito i carabinieri.