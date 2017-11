Traffico di gasolio, il carico illecito sulla nave fermata Ansa 1 di 5 Ansa 2 di 5 Ansa 3 di 5 Ansa 4 di 5 Ansa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli investigatori delle Fiamme gialle e della Dogana hanno scoperto sul mezzo 11mila chilogrammi di T.L.E., e 31.000 euro circa, considerato provento della illecita attività di vendita degli oli minerali. A bordo della nave cinque membri di equipaggio di nazionalità indonesiana. Il carburante era pericolosamente stipato all'interno di 3 cisterne convenzionali, posizionate nella zona maestra dell`imbarcazione ed all'interno di una grossa cisterna, ricavata in modo artigianale nella zona di sentina, sotto la linea di galleggiamento del natante, per un quantitativo di circa 100.000 chilogrammi.



L'attività ha permesso di sottoporre il comandante della Motonave J.A.T., di 25 anni, alla misura cautelare del fermo per i reati di contrabbando di olii minerali e di tabacchi lavorati esteri, nonché per il reato di riciclaggio, e di denunciare a piede libero i quattro componenti l'equipaggio per il reato di favoreggiamento personale.