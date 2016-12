Traffico di migranti attraverso i circhi: 40 fermi della polizia di Palermo

Solo nell'ultimo periodo, secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalla polizia, sono stati fatti entrare in Italia centinaia di cittadini extracomunitari. "I migranti irregolari - ricostruisce Rodolfo Ruperti capo della Squadra mobile di Palermo - arrivano dall'India, dal Bangladesh, dal Pakistan. Per raggiungere l'Italia attraverso la compiacenza dei circhi pagavano fino a 15mila euro per ottenere una falsa autorizzazione all'assunzione nei circhi firmata dalla Regione Siciliana". Una volta ottenuta, "per il nulla osta della questura l'organizzazione si serviva di timbri falsi".



Nell'inchiesta è indagato anche un impiegato della Regione Sicilia, che avrebbe svolto un ruolo fondamentale.