Tir travolge cinque operai sulla Catania-Siracusa, 3 morti e un ferito

Tre operai al lavoro per conto dell'Anas sono morti e un quarto è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto sull'autostrada Catania-Siracusa, in territorio di Lentini. Un Tir li ha travolti mentre erano al lavoro. Il quarto operaio è ricoverato nell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'incidente è avvenuto poco prima della galleria Serena. Un quinto operaio è rimasto illeso.