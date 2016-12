Terrorismo, un arresto a Catania Gentiloni: "Rischi da immigrati"

11:19 - Un albanese di 30 anni è stato arrestato dalla polizia all'aeroporto di Catania perché trovato in possesso di documenti falsi. Dai controlli è emerso che era già stato denunciato il 13 gennaio a Malpensa perché trovato anche in quell'occasione con documenti contraffatti con i quali voleva salire a bordo di un aereo per Londra. L'uomo aveva una pen drive in cui erano salvate alcune foto di lui con un'altra persona mentre tenevano dei Kalashnikov.

Gentiloni: "Rischio terrorismo da immigrati" - "Ci sono di rischi di infiltrazione anche notevoli di terroristi dall'immigrazione". Lo ha detto il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni a Londra per il vertice anti Isis. "Per fortuna i nostri apparati di sicurezza sono allertati e funzionano ma questo non ci consente di abbassare minimamente il grado di preoccupazione".



Albanese arrestato, documenti falsi e due biglietti aerei - L'albanese arrestato perché in possesso di documenti falsi si era presentato al check-in di un volo per Bucarest con il suo documento originale, ottenendo la carta d'imbarco. Passati i controlli, però, l'uomo invece di andare al gate da dove partiva il volo per la Romania, si era diretto verso il gate per Londra: aveva infatti un'altra carta d'imbarco stampata online dopo avere acquistato in rete un biglietto per la capitale della Gran Bretagna con documenti falsi.



I controlli che hanno portato all'arresto rientrano nelle misure disposte negli ultimi giorni per rafforzare i dispositivi di controllo alla frontiera. Proprio due giorni fa, tra l'altro, il Dipartimento di pubblica sicurezza aveva inviato a tutti gli uffici di frontiera un nuova circolare nella quale si chiedeva il potenziamento delle misure di sicurezza sia in entrata che in uscita dal Paese attraverso un "sistematico accesso" alle banche dati e a un controllo più accurato delle liste dei passeggeri dei voli a rischio.