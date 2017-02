Terrorismo,ricercatrice libica condannata: gup Palermo sospende pena

Il gup di Palermo Lorenzo Iannelli ha condannato, in abbreviato, a un anno e otto mesi di reclusione Kadiga Shabbi, ricercatrice universitaria libica accusata di istigazione a commettere reati in materia di terrorismo. Il pm Geri Ferrara aveva chiesto quattro anni e otto mesi. Il giudice ha dichiarato sospesa la pena e ha disposto la scarcerazione dell'imputata, in cella da un anno.