Terrorismo, minacciava stragi in Italia: espulso un algerino 48enne

Era indagato per discriminazioni razziali e apologia di delitti di terrorismo l'algerino di 48 anni espulso dall'Italia. Larbi Rouabhia, 48 anni, ospite del Cie di Caltanissetta, è stato rimpatriato ad Algeri con un volo da Roma. Aveva più volte manifestato la sua avversione alla cultura occidentale vantandosi di aver sgozzato molti uomini nel suo Paese e avrebbe minacciato "stragi" in Italia in particolare ai danni di "bambini".