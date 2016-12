Terrorismo, Alfano: "Espulso un tunisino residente nel Siracusano"

"Abbiamo espulso dal territorio nazionale un altro straniero per motivi di sicurezza dello Stato: si tratta di un cittadino tunisino di 32 anni, residente in provincia di Siracusa". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, precisando che l'uomo era già noto alle autorità francesi perché "molto attivo in un forum di discussione jihadista e chiaramente intenzionato a raggiungere il teatro siro-iracheno".