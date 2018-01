Terremoto del Belice, 50 anni fa il sisma che devastò la valle siciliana

Terremoto del Belice, 50 fa il sisma che devastò la valle siciliana Ansa 1 di 18 LaPresse 2 di 18 LaPresse 3 di 18 LaPresse 4 di 18 LaPresse 5 di 18 Ansa 6 di 18 LaPresse 7 di 18 LaPresse 8 di 18 LaPresse 9 di 18 LaPresse 10 di 18 LaPresse 11 di 18 LaPresse 12 di 18 LaPresse 13 di 18 LaPresse 14 di 18 LaPresse 15 di 18 LaPresse 16 di 18 Ansa 17 di 18 Ansa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Fiumi di gente si riversano in strada e molti decidono di passare la notte all'aperto in rifugi di fortuna. E' per questo che sotto le case abbattute e sbriciolate si contano "soltanto" 300 morti quando si susseguono altre scosse il 15 gennaio, per un totale di sedici. I pochi muri ancora rimasti in piedi crollano completamente in seguito alla fortissima scossa registrata dopo dieci giorni, il 25 gennaio, alle ore 10:56.



I paesi coinvolti escono annientati dal sisma: da Montevago a Gibellina, da Salaparuta a Poggioreale, da Menfi a Partanna, da Salemi a Santa Margherita di Belice e Santa Ninfa. Le strade vengono letteralmente risucchiate dalla terra, rendendo di fatto impraticabili molti collegamenti con i centri colpiti anche a 24 ore dal terremoto. La situazione si ripercuote l'opera dei soccorritori, già poco coordinati.



La ferita profonda subita dal Belice cinquant'anni fa ancora oggi non si è completamente rimarginata. Tutto il Paese scopre una regione povera e lontana dai fasti del boom economico. La ricostruzione è stata lenta e ha privilegiato l'aspetto assistenziale.



Nel periodo immediatamente successivo al terremoto, lo Stato agevola in ogni modo l'emigrazione degli sfollati verso il Nord Italia e l'estero, i comitati locali si oppongono e promuovono progetti di ricostruzione dal basso in contrasto con la gestione ministeriale del governo da una parte e i tentativi della mafia di intercettare le risorse dall'altra. Tra una serie infinita di piani di ricostruzione, turbolente manifestazioni dei comitati a Roma e a Palermo, scioperi fiscali e proteste anti-leva, il Belice prova a cambiare il suo destino e a diventare una valle verde ricca di vigneti e ulivi.



Oggi, tra i sismologi che definiscono ancora "attiva" la faglia del Belice e il ricordo doveroso delle istituzioni, la valle siciliana rialza ancora una volta la testa per "ricostruire il futuro", come hanno dichiarato i sindaci dei paesi colpiti.