Tentò di dare fuoco a compagna, arrestato dopo 4 giorni nel Nisseno

I carabinieri di Serradifalco (Cl) hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio l'operaio Claudio Lima, 40 anni. Quattro giorni fa l'uomo tentò di dare fuoco alla convivente, cospargendola di benzina al culmine dell'ennesimo litigio per futili motivi. La donna riuscì a mettersi in salvo fuggendo e chiedendo aiuto ai carabinieri. L'arresto è scattato dopo l'emissione di un provvedimento cautelare del Tribunale di Caltanissetta.