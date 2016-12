Tentato rapimento nel Ragusano, Orlando: accertamenti sulla correttezza della magistratura

Dopo le "verifiche preliminari" sul caso di Ram Lubhaya , l' indiano indagato per tentato rapimento di una bimba a Ragusa , il ministro della Giustizia Andrea Orlando avvia una procedura di " accertamento " per ricostruire i fatti "tramite le forme previste dalla legge". Una decisione presa per due finalità, spiega, e cioè "per valutare se c'è stata correttezza da parte della magistratura ed evitare processi paralleli o processi al processo".

"Credo che sia interesse di tutti che la ricostruzione dei fatti avvenga tramite le forme previste dalla legge". Lubhaya, l'indiano di 43 anni, è indagato a piede libero con l'accusa di aver tentato di rapire una bimba di 5 anni.



Domenica il ministro Orlando aveva deciso di avviare "verifiche preliminari" sulla vicenda attraverso l'Ispettorato del ministero. "Su Ragusa - ha continuato - non ho molto da aggiungere, rispetto all'atto che è già stato compiuto". "E' importante invece - ha concluso il Guardasigilli - che tutto segua le regole e anche la valutazione degli atti sia fatta non in modo emozionale e intuitivo, ma sia fatta sulla base dei fatti che il ministero sta raccogliendo".



Indiano destinatario di decreto espulsione - Ram Lubhay è destinatario di un decreto di espulsione dall'Italia emesso dal questore di Ragusa. Il provvedimento scade lunedì 22. L'indiano aveva già un precedente decreto di espulsione per i suoi precedenti penali: furto di rame e traffico di droga. Non avendo ottemperato al decreto, il 16 agosto, giorno del tentato sequestro, gli è stato reiterato il provvedimento. Secondo fonti investigative non è stato possibile finora assicurare un posto in un CIE all'uomo, che è senza fissa dimora, e che entro dovrebbe lasciare l'Italia nonostante sia accusato di tentato sequestro di persona e sottrazione di minore.