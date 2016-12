Tentato rapimento nel Ragusano,ministro Orlando:avviare accertamenti

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha chiesto all'ispettorato del Ministero di avviare gli accertamenti preliminari in merito al caso del cittadino indiano indagato per il tentativo di sequestro di una bimba di 5 anni, il 16 agosto sul lungomare di Scoglitti (Ragusa). L'uomo era stato fermato dai carabinieri, ma il fermo non è stato convalidato dal pm.