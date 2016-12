Tentato rapimento nel Ragusano, la madre della piccola: "Questa legge fa vomitare"

" Questa legge mi fa vomitare ". La madre della bimba che nel pomeriggio di Ferragosto sarebbe stata vittima di un tentato rapimento in spiaggia a Scoglitti, in provincia di Ragusa, sfoga la sua rabbia con un'intervista rilasciata a Enrico Fedocci di NewsMediaset. Ram Lubhaya, il 43enne indiano denunciato a piede libero, è stato infatti rilasciato . "Ci è stato detto che non ha concluso il reato . Ma si è fermato solo perché noi lo abbiamo fermato", commenta la donna.

"Mi trovavo sul lungomare, a risalire le scale. La bambina - ricorda la madre - era già salita con mio marito. Un'amica mi ha fatto notare che la mia bimba era in braccio a uno straniero che la teneva molto stretta a sé, con il faccino quasi sotto la sua ascella, proprio bloccata a lui".



"La paura è stata tanta. Ieri siamo stati risentiti, speranzosi che questa persona venisse anche solo espulsa dall'Italia. Voglio solo dire - ribadisce - che io vomito davanti alla legge italiana. Perché ho compreso che è stata applicata proprio la legge nei minimi particolari. Ci è stato detto che non ha concluso il reato: lo dovevamo perdere di vista per poter dire che si stava portando via la nostra bambina. Si è fermato perché noi l'abbiamo fermato".



Intanto il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha chiesto all'ispettorato del Ministero di avviare gli accertamenti preliminari in merito al caso.