Tentato rapimento bimba: l'indiano trasferito al Cie, "ha paura"

Sarà trasferito al Cie di Caltanissetta da questa sera Ram Lubhay, il 43enne indiano accusato di aver tentato di rapire una bimba. Lo fanno sapere fonti investigative precisando che scade per lui il termine di permanenza in Italia in seguito al decreto d'espulsione. Lubhay era inizialmente stato portato in un centro d'accoglienza ma è stato poi accompagnato in questura perché, dicono gli inquirenti, era impaurito e si sentiva insicuro.