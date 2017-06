Tentato omicidio nel Ragusano, arrestati padre e figlio

Due persone, padre e figlio, sono state arrestate dalla Polizia per un tentativo di omicidio avvenuto a Comiso (Ragusa) 10 giorni fa. Per lo stesso agguato sono stati già fermati altri due fratelli, componenti della stessa famiglia. I quattro, padre e tre figli, tutti pastori, volevano uccidere la vittima che li accusava di un tentato furto nella sua azienda. Il titolare del fondo agricolo si era salvato per puro caso.