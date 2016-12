Taormina, si lancia in mare da 60 metri: grave turista 20enne

Un turista inglese di 20 anni, P. S. K., è rimasto ferito in modo grave a Taormina (Me) lanciandosi dal costone della baia a Isolabella da un'altezza di sessanta metri. Il giovane in mare ha chiesto aiuto all'amico che era con lui e che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, che hanno recuperato il giovane e lo hanno trasportato in ospedale: ha vari traumi e le sue condizioni sono gravi.