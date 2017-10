E' costato due milioni di euro - "Entro sessanta giorni l'opera deve essere smantellata e il territorio riportato alla situazione originaria", scrive la Soprintendenza. L'eliporto è servito ai capi di Stato intervenuti al G7 per arrivare in città. E' costato circa due milioni di euro e ci sono voluti 75 giorni per realizzarlo. Peccato che, scrive il Soprintendente, non siano state richieste le dovute autorizzazioni quindi, di fatto, l'opera è abusiva.



Erano stati alcuni cittadini e diversi albergatori a promuovere l'iniziativa contro l'eliporto: secondo questi ultimi la pista era stata costruita troppo vicino al centro storico. Di tutt'altro avviso invece il sindaco: "Taormina non ha una piazzola per l'elisoccorso e questa pista può essere utilizzata anche a scopi sanitari oltre che turistici".



Il comune ha cominciato l'iter per la variante urbanistica e rendere così "legale" la struttura. La palla è passata alla Regione per l'approvazione. "Entro il 12 novembre ci dovranno dare la risposta", aggiunge Giardina, "altrimenti scatterà il silenzio-assenso".