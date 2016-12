Sudan, arrestato uno dei più pericolosi boss che trafficano in esseri umani

Il nome di Mered Yehdego Medhane era nella lista dei trafficanti di esseri umani più pericolosi al mondo. Il suo arresto e l'estradizione in Italia sono il risultato di una vasta cooperazione internazionale.



Visto il ruolo da lui ricoperto nell'organizzazione criminale, anche dopo l'arresto di numerosi componenti della banda, le sue ricerche sono proseguite. A svolgerle, in collaborazione, la Procura di Palermo, la polizia di Stato italiana (squadra mobile di Palermo e servizio centrale operativo), con il supporto di altri Paesi europei.



In particolare, la National crime agency britannica è riuscita a sviluppare relazioni sia di tipo strategico che operativo con le autorità sudanesi, grazie al suo ampio network di rapporti internazionali. Ufficiali di polizia della Nca, ed in particolare della Taskforce contro il favoreggiamento della immigrazione, costituita nell'ambito del Progetto Invigor, sono riusciti a localizzare il latitante fino ad un indirizzo nel quartiere di El Diem a Khartoum.



L'arresto, eseguito dalle autorità del Sudan, è stato reso possibile proprio grazie ad una intensa opera di cooperazione internazionale coordinata dalla Procura di Palermo, autorità giudiziaria che aveva emesso il primo fermo di indiziato di delitto nei confronti del trafficante di uomini. Dopo la decisione sull'estradizione, Mered è stato trasferito in Italia dove si trova attualmente in stato di arresto, in attesa del processo per i reati di cui è accusato e per i quali è stata già formulata richiesta di rinvio a giudizio.