Su volo con passaporti falsi: presi

Una 25enne siriana e un iracheno 24enne di origine curda sono stati arrestati per avere cercato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra con falsi passaporti greci. E' accaduto giovedì pomeriggio nello scalo di Punta Raisi, a Palermo. La donna ha esibito il documento intestato a una greca. Perquisita, aveva con sé anche il passaporto siriano. I due arrestati non hanno chiarito come sono entrati in Italia.